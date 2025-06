Sesi Franca treina no Tijuca horas antes do jogo contra Flamengo

O Sesi Franca realizou os últimos ajustes no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, por volta das 11h desta terça-feira, 3, em preparação para a partida decisiva contra o Flamengo, nesta noite, às 20h, pelo último confronto das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. A série aponta empate em 2 a 2.

A equipe treinou arremessos, repassou algumas jogadas, além de assistir a vídeos de partidas contra o rival. O técnico Helinho Garcia contará com todos os jogadores que vêm jogando nesta temporada, com exceção de Zu Júnior, que se recupera de cirurgia.

Desta vez pelas semifinais, o Franca busca reeditar a final da temporada passada, quando conquistou o título em cima do mesmo rival jogando no ginásio do Maracanãzinho. Agora vale uma vaga na final da competição.