Franca conquista medalhas e vitórias no esporte no fim de semana

O esporte francano brilhou no último fim de semana, com equipes de base e de rendimento se destacando em diversas competições, tanto na cidade quanto em outros municípios.

No basquete, pela Copa Revelar, o time feminino venceu o Sesi por 61 a 28, em casa. Já em Araraquara, o time masculino Sub-14 foi superado por 51 a 46, enquanto o Sub-15 venceu com folga por 113 a 43, com destaque para o atleta Miguel, cestinha da partida com 28 pontos. As próximas partidas acontecem no dia 6 de junho (Sub-14 contra Uberaba) e no dia 7 (Sub-15 contra Jaboticabal).

No futsal, pela Liga Paulista & Sul de Minas, em Claraval, Franca venceu as duas partidas contra os donos da casa: 4 a 3 no Sub-14 e 4 a 1 no Sub-16.