Véspera do Dia dos Namorados terá lojas abertas até 22h em Franca

O comércio de Franca abrirá em horário especial nas vésperas do Dia dos Namorados. A informação é da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), que também anunicou o fechamento total no dia de Corpus Christi, 19 de junho.

Nesta quarta-feira, 11, véspera do Dia dos Namorados, o comércio funcionará das 9h às 22h, para que os interessados em garantir os presentes possam ter uma maior disponibilidade de horário nas lojas.

Já no próprio dia 12, quinta-feira, o comércio funcionará das 9h às 18h, horário de costume para lojistas e consumidores.