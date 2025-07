Franca tem 217 supermercados, que empregam quase 6mil pessoas

Na microrregião de Franca, que abrange dez municípios, incluindo Pedregulho, Patrocínio Paulista, Cristais Paulista e Rifaina, o setor também apresentou avanço. O número de supermercados chegou a 268, alta de 8,06% em relação a 2023. No período, foram abertas 31 lojas e fechadas 11, com saldo positivo de 20.

Entre as lojas ativas no município, 42 são de grande porte, 29 de médio, 100 de pequeno porte e 46 são microempresas. Esse crescimento reflete diretamente na geração de empregos. O setor empregava 5.637 trabalhadores até o fim de 2024, sendo 2.857 mulheres e 2.780 homens. O aumento foi de 9,71% em comparação a 2023, quando o total era de 5.138 empregados.

O setor supermercadista de Franca encerrou 2024 em expansão. A cidade registrou 217 supermercados em funcionamento, o que representa um crescimento de 9,59% em relação a 2023, quando havia 198 lojas ativas. Foram inaugurados 26 novos estabelecimentos, enquanto sete fecharam as portas, resultando em um saldo positivo de 19 unidades.

O perfil das empresas na microrregião é formado por 44 supermercados de grande porte, 46 médios, 125 pequenos e 53 microempresas. O número de empregos também cresceu: são 6.125 trabalhadores ativos, um aumento de 8,85% frente aos 5.627 registrados no ano anterior.

Segundo dados da APAS (Associação Paulista de Supermercados) e do IBGE, a microrregião de Franca soma uma população estimada em 425 mil pessoas, que vêm sendo beneficiadas pelo fortalecimento do setor e pela maior oferta de empregos e serviços no comércio de alimentos.