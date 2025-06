ACIF abre seleção para rede que já rendeu R$ 600 mil em negócios

A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) tem ampliado seus esforços para impulsionar o crescimento das empresas locais, e um dos destaques dessa atuação tem sido a Rede de Negócios: programa que conecta empresas de diferentes segmentos em grupos de até 30 participantes, com o objetivo de fomentar parcerias e criar oportunidades comerciais entre os integrantes.

Desde sua criação, em março de 2023, a iniciativa já movimentou mais de R$ 600 mil em contratos assinadosentre seus membros. Empresas de todos os portes podem participar e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (16) 99415-9884 (WhatsApp).

Atualmente, há vagas disponíveis para as seguintes áreas:

Agência de Viagem

Academia / Personal Treiner

Consultoria de Business Intelligence

Dentista

Escola Particular

Informática

Massagem

Fisioterapia

Móveis Planejados

Nutricionista

Paisagismo

Psicólogo

Fotografia

Produtora de Vídeo

Sex Shop

Sistemas/Software

Vidraçaria

Como Funciona a Rede de Negócios ACIF

Com metodologia própria desenvolvida pela ACIF, a Rede de Negócios se diferencia por oferecer exclusividade por segmento: cada grupo conta com apenas uma empresa por área de atuação, o que evita concorrência direta e permite uma troca mais estratégica entre os participantes.

Os encontros são periódicos e incluem apresentações rápidas de um minuto por empresa, além de exposições mais aprofundadas — com até dez minutos — para duas empresas sorteadas a cada reunião. Dinâmicas de networking, troca de cartões e distribuição de materiais promocionais também fazem parte da programação.

A Rede de Negócios ACIF ainda atua na promoção das empresas participantes junto ao público em geral, como conta a coordenadora do projeto, Karla Roncari.

“Além das transações comerciais, a Rede trabalha fortemente na divulgação das empresas participantes. Recentemente, lançamos o podcast ‘Conecta’, que realiza entrevistas exclusivas com os membros da Rede de Negócios ACIF”, destaca. O conteúdo está disponível no canal da ACIF no YouTube (ACIF Franca).

A iniciativa é apenas um dos diversos benefícios oferecidos aos associados da ACIF. Ao fazer parte da entidade, o empreendedor passa a contar com orientações de Marketing, consultorias financeiras, orientações jurídicas, palestras, qualificações e muito mais. Entre em contato com a ACIF pelo (16) 99415-9884 e saiba mais sobre a Rede e os benefícios da entidade.