Morre Wellington Alves Berbel, filho de João Berbel, aos 45 anos

Morreu nesta segunda-feira, 2, em Franca, Wellington Alves Berbel. Aos 45 anos, Wellington deixa mulher, com quem era casado, e dois filhos — um casal.

Filho do lider espírita João Berbel, fundador do IMA (Instituto Medicina do Além), e de Arlete, Wellington era farmacêutico e muito querido por familiares, colegas e amigos. Sua trajetória foi marcada pelo comprometimento com a profissão e pelos fortes laços familiares.

A causa do falecimento seria infarto, segundo colegas de trabalho de Wellington.