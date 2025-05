“A maneira como pensamos o envelhecimento afeta a forma como envelhecemos”. Esta frase, dita por geriatra numa das minhas primeiras consultas dentro do programa “Viver Bem” da Unimed Franca, ligou uma luz dentro do clima acinzentado em que eu vinha me movendo, desde que, pela biologia e legislação, fui me tornando idosa, incluída nessa faixa desconfortável e assustadora chamada 60+. E olhem que faz tempo que isso aconteceu.

Minha irmã Sandra, bem mais jovem, já havia me falado sobre sua experiência positiva no modelo inovador de atendimento, baseado no serviço de Atenção Integral à Saúde. A amiga Zoraide também tinha me esclarecido que nos espaços arborizados do Castelinho os conveniados dispunham de médico-referência atuando com equipe multidisciplinar. Conhecendo o histórico dos pacientes, a equipe os acompanhava de perto, planejando em conjunto a melhor forma de cuidar da sua saúde. Confesso que custei um pouco a checar o funcionamento; hoje me arrependo de ter perdido tanto tempo.

Pensando bem, atribuo minha indecisão ao fato de me sentir vítima do etarismo, uma das mais recentes formas de discriminação nas sociedades do Ocidente. No Oriente, salvo poucas exceções, envelhecer significa conquistar mais respeito e consideração das gerações anteriores. Palavra nova para velho conceito, por aqui etarismo aparece em múltiplas situações onde se desvelam estereótipos negativos em relação a pessoas a partir dos sessenta anos. Está visível na publicidade que retrata idosos como carentes e frágeis. É detectável em frases que se pretendem elogiosas, tipo ‘ah! você está ótima para a idade!’, mas fazem depreender que a norma é encontrar pessoas da sua faixa com péssima aparência. Ou então irrompe em perguntas que desvelam uma ideia de incapacidade: ‘Por que você quer trabalhar se já se aposentou?’ Acrescente-se a esse contexto preconceituoso o jeito infantilizado que muitos (dentre eles, cuidadores) utilizam no contato com idosos: ‘senhorinha’, ‘mãozinha’, sapatinho, ‘benzinho’, ‘queridinha’, etc. Essa linguagem que pressupõe, incapacidade e dependência, e para mim soa humilhante, agora tem nome no idioma inglês: ‘elderspeak’. Para complicar a situação, as mensagens preconceituosas não chegam apenas de outras pessoas; elas podem estar dentro de nós e ecoam com frequência a ordem vinda de muitos lugares da cultura que, além de hedonista, privilegia sempre o novo: ‘É preciso parecer mais jovem!’. Será? Por quê?