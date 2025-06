Casal querido, competente e sempre envolvido em causas importantes da nossa sociedade. Falo da diretora e proprietária da Benevida, Fernanda Peixoto e Castro, e do marido, o advogado Rogério Castro. Os dois estão aqui para registro dos seus aniversários: o dela será no dia 6 de junho e o dele já foi comemorado no dia 23 de maio. Abraços, queridos!

Backstage



Ellyventon Júnior convida para a 16ª edição do seu badalado Backstage Fashion, que promete levar beleza e as principais tendências em moda para a passarela. O evento acontece no belo Valle dos Sonhos, às 20h17, no dia 10 de junho, terça-feira. A entrada é exclusiva para convidados, que devem levar 3 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para entidades pré-selecionadas. Certamente, será mais um sucesso by Elly.