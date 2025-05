Conheci bem mais de perto o prezado (de há anos) Daniel Ranhel Ribeiro (foto em destaque), que foi gerente de Marketing do nosso Franca Shopping. Estivemos juntos durante sua jornada dedicada ao referido shopping, em vários e vários momentos e acontecimentos. Como até me fez ele o convite (por mim, na hora, aceito) para ir com o Papai Noel, que iria descer de helicóptero na Praça da Catedral. Entre outros agitos onde o nome do Franca Shopping esteve em destaque. Frequentei muito sua sala no shopping, o qual, aliás, estará completando 33 anos de existência em 4/10/2025. Até a inauguração, foi Higininho a ligação entre a diretoria (do Shopping) e a diretoria do Shopping em Franca. Em tempo: abraços ao aniversariante, que completou nat dia 30/05 próximo passado: meu amigo Daniel, estimado e admirado deste colunista.

Das mais belas e elegantes



Francanas, a presença (muito quilates / chiquérrima) de Lígia Almeida Prado Oliveira. Que aniversaria dia 31/5 (sábado).