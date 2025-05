Avião com Rionegro e Solimões faz pouso de emergência em Franca

"O avião, um King Air de prefixo PS-BVP, decolou às 15h10 com destino a Goiás, mas poucos minutos após a decolagem retornou ao aeroporto. O pouso forçado foi realizado às 15h14 e resultou em uma excursão de pista — quando a aeronave ultrapassa os limites da pista de pouso", informou a rede Voa em nota.

Segundo a Rede VOA, responsável pela administração do aeroporto, ninguém ficou ferido.

A aeronave que transportava a dupla sertaneja Rionegro & Solimões precisou fazer um pouso forçado no aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca , na tarde desta sexta-feira, 30.

Além da dupla, havia mais quatro pessoas a bordo: o comandante, o copiloto e dois passageiros.

Ainda de acordo com a VOA, a aeronave sofreu apenas danos leves em sua estrutura.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado e deve apurar as causas do incidente. A aeronave permanece no local aguardando liberação.

Show cancelado