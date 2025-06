Mulher perde a bolsa e descobre que a vizinha usou seu cartão

Uma costureira de 35 anos, moradora do Jardim Brasilândia, em Franca, passou por momentos de revolta e indignação na última quinta-feira, 29. Após perceber que havia perdido a bolsa, começou a receber notificações de compras feitas com seu cartão de crédito. Ao investigar o que estava acontecendo, descobriu que a responsável pelas compras era sua própria vizinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima percebeu a falta da bolsa ao sair do trabalho, na avenida Adhemar de Barros, quando começaram a chegar notificações de transações realizadas com seu cartão.

Uma das compras aconteceu em uma farmácia próxima à sua casa, o que a levou imediatamente ao local. Ao questionar os atendentes, estes confirmaram que uma mulher com uma criança havia realizado a compra e saído há poucos minutos.