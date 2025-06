Franca tem um dos piores índices de igualdade social do país

O levantamento realizado pelo IPS (Índice de Progresso Social), divulgado na semana passada, aponta Franca como uma das cidades com pior desempenho do Brasil no quesito igualdade social. Entre os 5.770 municípios avaliados, Franca ocupa a 5.312ª posição, com uma nota de 36,98. O principal fator que contribuiu para essa baixa pontuação foi a avaliação das condições das famílias em situação de rua.

No âmbito estadual, Franca figura na 135ª posição entre os 645 municípios paulistas, considerando a média geral de todas as categorias analisadas.

A categoria igualdade social do IPS é composta por diversos indicadores, classificados como relativamente fortes, relativamente fracos ou neutros. Essas classificações avaliam a efetividade das políticas públicas e ações municipais no enfrentamento das desigualdades e na garantia de direitos fundamentais. No caso específico das famílias em situação de rua, a nota obtida por Franca evidencia que esses grupos têm acesso extremamente limitado a condições adequadas de vida no município.