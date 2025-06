Pedágio de Lixo Eletrônico acontece no sábado, dia 7

Dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, a Fundação Espírita Allan Kardec realiza, no próximo sábado, 7 de junho, o 6º Pedágio de Lixo Eletrônico, das 9h ao meio-dia, em frente à sede da instituição, no Bairro Cidade Nova, em Franca .

Todo o material arrecadado é destinado à Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, mantida pela própria Fundação. No local, os chamados “oficineiros” realizam a desmontagem dos equipamentos e reaproveitam as peças para remanufatura e comercialização. A renda obtida com as vendas é revertida para os próprios participantes, promovendo inclusão, autonomia e dignidade.

Desde que foi criado, em 2021, o pedágio já recolheu 23,5 toneladas de lixo eletrônico, contribuindo com a preservação ambiental e oferecendo uma nova chance para pessoas em processo de reabilitação na saúde mental.