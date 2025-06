Franca oferece castração gratuita de cães e gatos com agendamento

Franca mantém um programa gratuito de castração de cães e gatos, que permite aos tutores saírem do Canil Municipal já com o encaminhamento e data marcada para o procedimento em uma das clínicas conveniadas. Desde a retomada do programa, em 2021, mais de 16 mil castrações foram realizadas, e a fila de espera foi completamente zerada.

De acordo com o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), essa é uma das diversas ações adotadas para garantir o bem-estar dos animais no município. “Agora ficou ainda melhor: a pessoa procura o Canil com seus documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) e já sai com a ficha e dia certo para castrar seu cachorro ou seu gato. Isso tudo ajuda a fazer nossa cidade melhor para todos, inclusive para os animais, que fazem parte das casas de tanta gente”, afirmou.

Além das castrações, a Prefeitura oferece outros serviços, como o VetMóvel, a parceria com o Hospital Veterinário da Unifran, e um serviço emergencial 24 horas para socorrer animais atropelados ou vítimas de maus-tratos. Este atendimento pode ser acionado pelo WhatsApp do Canil Municipal (16) 3703-9389, de segunda a sexta, das 8h às 16h, ou, fora desse horário, pelos telefones da Guarda Civil - 153 ou (16) 3724-1033 -, inclusive aos fins de semana e feriados.