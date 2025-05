Franca perde para o Flamengo e foca no quarto confronto em casa

O Sesi Franca Basquete perdeu para o Flamengo por 86 a 75, na noite desta quinta-feira, 29, no ginásio da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), pelo terceiro confronto dos playoffs das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025. Com o resultado, o Flamengo lidera a série melhor de cinco partidas por 2 a 1.

Os comandados de Helinho Garcia focam no quarto duelo, que será disputado neste domingo, 1º, às 11h, no "Pedrocão", em Franca. Caso o time paulista vença, o quinto e decisivo confronto será no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, 3. Quem passar enfrentará o Minas na decisão da temporada.

O jogo

Mais uma vez, as duas equipes começaram um confronto muito equilibrado e de alto nível técnico; o time de Franca levou a melhor por um ponto de diferença no primeiro quarto (25 a 24).