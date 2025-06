Fussol abre vagas para oficinas de chocolate e festas juninas

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e a Escola Municipal Profissionalizante de Franca estão com inscrições abertas para as oficinas gratuitas Delícias de Chocolate, voltadas para a produção de doces para o Dia dos Namorados e também para as festas juninas.

As aulas são abertas para pessoas a partir de 16 anos e ensinam técnicas de fabricação de chocolates, decoração e embalagem, oferecendo uma oportunidade tanto para geração de renda como para quem deseja fazer doces para presentear.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Prefeitura de Franca, na aba Escola Profissionalizante, ou acessando o link.