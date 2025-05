Humoristas chamam francanos de 'fedidos' para divulgar show

Franca virou alvo de piadas polêmicas que estão dando o que falar nas redes sociais. A controvérsia começou após a divulgação do show da dupla de humoristas Gênios Siameses, formada por Cássius Ogro e Abner Dantas, que se apresentam pela primeira vez na cidade, no próximo dia 8 de junho, em um teatro da cidade.

Durante um vídeo de divulgação do show, a dupla diz: "Atenção pessoal de Franca, cidade que parece com França, só que não tem o cedilha, mas tem os moradores que fedem muito. Dia 8 de junho, tem Gênios Siameses pela primeira vez aí na sua cidade, no teatro Judas Iscariotes. Pessoal, a gente ama a Franca, um seguidor de Ribeirão Preto mandou falar isso".

O episódio lembra o ocorrido no início do ano, quando o humorista Léo Lins também causou repercussão semelhante ao fazer piadas ácidas sobre a cidade em um show. Na época, Léo chegou a dizer: “o shopping é tão pequeno que até cadeirante consegue dar uma volta andando. Fora o Shopping do Calçado, que tem três lojas e passam dez pessoas por ano”.