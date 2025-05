Franca tem queda em furtos e aumento de casos de lesão corporal

Franca registrou 1.084 casos de furto no primeiro trimestre de 2025, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. As ocorrências se distribuíram entre os meses de janeiro (398), fevereiro (332) e março (354), encerrando o período com uma ligeira queda de 1,1% em relação ao mesmo intervalo de 2024, quando foram registrados 1.096 casos.

Além dos furtos, foram contabilizadas 124 ocorrências de roubo de veículo, número um pouco inferior ao registrado no ano anterior, que somou 126 casos, uma redução de 1,6%.

Também foram registrados 281 casos de lesão corporal dolosa, um aumento de 6,8% em relação aos 263 casos do mesmo período de 2024. Em contrapartida, os registros de lesão corporal culposa por acidente de trânsito apresentaram queda expressiva: passaram de 244 no ano passado para 171 neste ano, o que representa uma redução de quase 30%.