Franca receberá R$ 362 milhões em investimentos até 2029

A cidade de Franca receberá um total de R$ 362 milhões em investimentos em saneamento básico até 2029. Os recursos foram definidos como contrapartida pela renovação do contrato de concessão dos serviços de água e esgoto no município, no contexto da privatização da Sabesp. Atualmente, estão em execução R$ 70,5 milhões em obras, com outros R$ 2,1 milhões em fase de contratação.

Um dos principais projetos em andamento é a desativação de quatro lagoas de estabilização de esgoto localizadas nos bairros Jardins Paulistano I e II, Palestina e São Francisco. Com mais de 40 anos de operação e hoje inseridas em áreas urbanizadas, as lagoas serão substituídas por redes de coleta que transportarão os efluentes diretamente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Franca). A mudança deve atender aproximadamente 30 mil moradores.

Outro projeto em execução é a interligação entre as Estações de Tratamento de Água ETA Sul e ETA Norte, ambas ligadas ao Sistema de Captação Sapucaí-Mirim. A interligação visa aumentar a segurança operacional e a flexibilidade no abastecimento, especialmente em períodos de estiagem ou picos de consumo.