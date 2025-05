Sesi Franca viaja para duas partidas contra o Flamengo no Rio

O Sesi Franca viajou para o Rio de Janeiro neste domingo, 26, para disputar duas partidas seguidas pela série melhor de cinco jogos pelo playoff das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. Os próximos confrontos serão nesta terça-feira, 27, e na quinta-feira, 29, ambos às 20h, no ginásio Tijuca Tênis Clube.

O time paulista perdeu o primeiro confronto da série em casa, por 107 a 93, no último sábado, 24, e vai em busca da reabilitação. Caso vença uma ou as duas partidas no Rio, o quarto duelo será em Franca, dia 1º de junho. Por sua vez, a equipe carioca tem a chance de fechar o playoff, se vencer nesta-terça e nesta quinta-feira.

A assessoria do Sesi Franca Basquete informou que a delegação viajou completa, podendo contar com todos os jogadores que vêm sendo utilizados pelo técnico Helinho Garcia nesta temporada. O time deverá realizar um treino nesta segunda-feira, 26, no local da partida.