Canastra Eko Resort transforma Cássia em polo turístico

Foi oficialmente lançado em Cássia (MG) o Canastra Eko Resort, um megaempreendimento turístico e imobiliário de R$ 1,2 bilhão que promete transformar o cenário econômico e turístico da Serra da Canastra. O evento aconteceu nesta sexta-feira (23), no Santuário de Santa Rita de Cássia, reunindo autoridades, empresários, investidores e representantes do setor de turismo.

O projeto, desenvolvido ao longo de oito anos, é assinado pela incorporadora Alma Urban, pertencente ao Alma Group, em parceria com o Grupo Guarany, de Caldas Novas (GO). O complexo ocupará mais de 300 mil m² às margens do Rio Grande, na região do Itambé, com cerca de um quilômetro de praia, de frente para a Serra da Canastra.

“É uma mini cidade sustentável”, destaca Eduardo Almeida

Durante o lançamento, Eduardo Almeida, idealizador do Canastra Eko Resort, celebrou a realização: “Hoje é uma data memorável. Estamos no Santuário de Cássia, na semana de Santa Rita, com a bênção dela, lançando um empreendimento que levou oito anos entre projetos e legalizações. É um megaempreendimento, talvez um dos maiores do interior do Brasil. É uma mini cidade sustentável.”

Segundo ele, o resort deve atender diretamente mais de 60 cidades em um raio de até 200 km, alcançando um público potencial de 5 milhões de pessoas.

Estrutura completa e integrada

O Canastra Eko Resort será composto por oito setores interligados e autossustentáveis:

Nove torres de apartamentos pé na areia, com skyline e áreas de lazer;

Condomínio fechado de lotes residenciais, com ampla estrutura de lazer

160 bangalôs residenciais com arquitetura minimalista e conceito de segunda moradia;

Hotel multipropriedade (5.800 cotas), com 232 apartamentos entre 35 m² e 80 m², no formato de um navio de cruzeiro, conectado a uma rede de 3 mil hotéis ao redor do mundo;

Beach Club, clube privativo integrado a todos os setores;

Parque aquático para visitantes day use, com atrações para todas as idades, inspirado nas referências de Caldas Novas;

Centro de convenções e espaço para festivais;

Marina e heliponto, com estrutura para o público náutico.

“A represa aqui é maravilhosa, extensa para navegar. O público náutico é muito grande. Estamos falando de 300 mil m² de área total, sendo 170 mil m² de áreas construídas”, explicou Eduardo.

As obras começam em novembro, com previsão de entrega em quatro anos.

Sustentabilidade no DNA do projeto

Eduardo destacou que a sustentabilidade é o principal pilar: “Essa foi a preocupação número um. Temos o urbanista Ivo Indiano, com vasta experiência, e todos os nossos complexos têm esse foco: geração de energia própria, aquecimento solar da água, pavimentação permeável que não gera calor, tratamento de lixo e reciclagem, e até tratamento de dejetos humanos para devolver água semipotável ao manancial.”

Além disso, o paisagismo será um diferencial, promovendo conforto térmico e integração com a natureza. “Vamos dobrar o verde que já existe ali.”, afirmou o empreendedor.

Impacto positivo: empregos, turismo e comércio

O empreendimento deve gerar centenas de empregos durante as obras e cerca de 300 vagas fixas após a inauguração:

“A hotelaria, os restaurantes, o parque... tudo isso demanda muita mão de obra. Talvez até tenhamos que trazer trabalhadores de fora. Mas a ideia é movimentar toda a região. Queremos que os turistas prestigiem as cidades vizinhas, comprem um artesanato, um doce, um queijo... Isso vai gerar divisas e fortalecer a economia local.”

O projeto vai muito além da cidade de Cássia, beneficiando toda a região da Nascente das Gerais e do Circuito Montanhas Cafeeiras.

Por que Cássia?

A escolha foi estratégica:

“Nos estudos que fizemos, entendemos que Cássia reúne todos os fatores positivos. A represa é maravilhosa, o santuário mudou a realidade local e a Serra da Canastra é uma joia rara, muito pouco explorada. Só faltava estrutura para receber turistas com conforto e segurança. Agora, vai ter”, disse Eduardo.

Parceria público-privada e infraestrutura

O projeto conta com o apoio do governador Romeu Zema, que vê o turismo como vetor de desenvolvimento. A Prefeitura de Cássia e o Governo de Minas articulam melhorias de infraestrutura, como o asfaltamento de 13 km até o local e estudos para a construção de uma pista de pouso para aeronaves de pequeno e médio porte.

“Onde funciona no mundo é assim: quando somam forças a iniciativa privada e o poder público. Ninguém faz nada sozinho”, concluiu Eduardo.