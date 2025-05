Na tarde do dia 17 de abril, no belíssimo gramado do Espaço Colonial, aconteceu a união de muito amor do casal de professores Letícia Giliotti (de São Carlos-SP) e André Benedetti. Além do amor pela educação, são amantes do ciclismo, da natureza e da cachorrinha Astrid, que entrou junto com a noiva na cerimônia. Uma celebração cheia de emoção, surpresas e muita sintonia entre os noivos. Devo confessar que foi uma das mais lindas que já assisti. A noiva usou um modelo lindíssimo de um estilista de sua cidade, enquanto o noivo estava todo elegante em um terno Lourdes e Dita Noivos by Madalena.

A recepção foi na base do mais-que-perfeito. O buffet impecável, assinado pela Cucina Pronta, estava cheio de delícias e com um cardápio elaborado especialmente para a ocasião pelas proprietárias do buffet, Eleonora e Mariana (ambas belíssimas de Collezioni Alta Costura), mãe e irmã do noivo. O músico João Magno formou uma banda exclusiva para a noite, que contou com a participação mais-que-especial do pai do noivo, Paulo Sandoval, no baixo. Drinks escolhidos a dedo e chope geladíssimo do Fórmula. A festança foi até altas horas da madrugada, e os noivos aproveitaram cada momento ao lado dos familiares e amigos mais íntimos. Felicidades ao casal!

Lino Moraes