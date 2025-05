Família e hospital divulgam notas sobre Pedro Severino

Nota da assessoria

A assessoria do atleta, Madeira Sports, também divulgou uma nota confirmando as atualizações do caso do jogador do Red Bull Bragantino. Na nota, além de confirmar o que diz o pai e o hospital, a assessoria agradece as orações e todas as mensagens de apoio que tem recebido.

“Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e o carinho que o atleta e sua família vêm recebendo. O trabalho dos profissionais do hospital e a energia positiva de todos têm sido essenciais neste processo. Força, Pedro!! Vamos sair dessa, juntos seremos imbatíveis! Deus é o Deus de milagres!”