Motorista atropela idoso e foge; VÍDEO

Um idoso sofreu ferimentos aparentemente leves nesta sexta-feira, 23, após ser atropelado por um carro na rua do Sol, no Recanto Paraíso, na zona Sul da cidade.

A vítima foi socorrida por uma ambulância particular que passava pelo local na hora do acidente. Uma equipe da MOB dos Bombeiros esteve no local e auxiliou no atendimento.

A vítima foi socorrida consciente e com suspeita de fratura para um hospital da cidade.

As imagens serão repassadas para a Polícia Civil para a identificação do motorista.