Uma rapsódia nordestina

A palavra rapsódia pertence ao mundo da literatura. Em sua etimologia guarda o sentido de ‘recitação de poemas’, entendendo-se como tais, na Grécia Antiga onde o termo foi cunhado, relatos líricos comunicados não através da linearidade, mas sim pela via da segmentação, onde trechos evocam uma história mais ampla. Encontram-se nesse nicho escritores tão afastados no tempo, na cultura, no idioma e no espaço como Homero e Mário de Andrade.

Duas partes constroem a obra de 199 páginas: o Livro I e o Livro II.

No primeiro, que contém dez textos, a narradora onisciente inicia a narrativa pela descrição da gênese do protagonista, no capítulo cujo título é uma fala retirada do próprio relato: ‘Chica, tomo café e volto com o menino no braço.’ Dessa forma quase abrupta o leitor é introduzido na saga de um recém-nascido doado (ainda antes de nascer) a um vizinho e depois retomado: ‘Toda a família sabia e não esquecia que ele tinha sido doado e depois devolvido pelado (...)’ É em torno dele, na certidão oficial Domingos e no apelido Menga, que as narrativas se erguem e o mundo que cerca a criança, o adolescente, o jovem e o adulto se evidenciam aos poucos, desvelando a existência árida, perigosa e miserável no sertão nordestino. Ali, carcará e cascavel dançam um bailado mórbido do qual resulta ferido o menino que pisará involuntariamente na casca seca da víbora: ‘A fraqueza da cobra frente ao carcará nublou a alvorada da vida de Menga: ele foi o menino do pano amarrado ao pé esquerdo. Um trapo ensanguentado ou purulento esteve atado a ele’.

Descrição vivaz que transforma o leitor em participante sensorial da história graças às habilidades da escritora, essa luta entre ave e réptil alça nível de metáfora, uma das belezas da ficção de Adriana Mendonça. Ela será retomada décadas depois do fato que marcou os primeiros anos de Menga e intitula o segundo capítulo - ‘O menino com pé de pano’- o protagonista dirá: ‘Nas épocas das secas tristes, só um bicho se alegra- as cascavéis- e parecem se multiplicar. Deve ser porque seu predador faz migração atrás de água e elas ficam deitando e rolando no pó, veneno é oposição de água e não a seca. E esse é um bicho que nós conhecemos bem, eu conheci até os ossos(...) Essa lembrança eu tenho bem, embora não identifique exatamente o início. Eu fui saci. Pulei num pé só por anos e anos, brinquei com dor, trabalhei com dor, e quando não aguentava, ficava.’