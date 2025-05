Quando desço a rua Dr. Júlio Cardoso, na esquina com a Thomaz Gonzaga, pinta uma saudade enooooorme. Tardes e dias muito especiais lá rolavam sempre. Especialmente quando do lançamento de novas calças (da Fiorucci e da McQueen — disputadérrimas por 10 entre 10 elegantes desta cidade). Eram dias de festa por horas a fio. Lançamento mil, sempre. Uau!!! Para agradar a todos os gostos delas (as exigentes e antenadas clientes). Lá foi, por anos, a badaladérrima Boutique Lady Pop. De propriedade das prezadas (sempre e muito) Cida Neves Balieiro (foto) e da irmã Lena Neves Lemos. E, em tendo um tempinho, uma escapadela ali, na então vizinha sanduicheria “Natural” (da filha de Lena, a Cláudia). Aliás, cadê o Pedrinho e seu estilosíssimo (disputadérrimo) Espaço Mansuetto? Até poderia ser em outro bairro e, claro, naquela vibe que o consagrou por um tempão na avenida São Vicente (bem próximo à Vila Hípica). Época e tanto! Tudo excelente! Em tempo: cumprimentando a Cida por mais um niver, dia 25/5 (domingo). Tenham a certeza: eu não me esqueço de você, Cida, e da irmã Lena. Queridas.

Foco no casal



Jorge Flávio Sandrin-Ádua. Ele aniversaria dia 30/5 (sexta-feira). Não sem que de mim seja alvo de especiais parabéns.

Prezadíssimo