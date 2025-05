Idoso é brutalmente espancado na região; IMAGENS FORTES

Um crime violento chocou os moradores do bairro São Gabriel, em Cássia (MG), a 65 km de Franca, na noite dessa quinta-feira, 22. Um idoso foi brutalmente espancado por dois indivíduos, em uma ação criminosa que está sendo tratada como roubo seguido de violência.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, as equipes de plantão foram acionadas após denúncias de que um idoso havia sido vítima de uma violenta agressão. Imediatamente, os militares iniciaram diligências no intuito de localizar e prender os autores do crime.

A ação rápida das autoridades resultou na prisão de um dos suspeitos, que foi localizado após uma série de operações coordenadas pela PM. Segundo a corporação, o homem detido já possui um extenso histórico criminal, com várias passagens pelo sistema prisional. No momento da prisão, ele cumpria pena em regime domiciliar.