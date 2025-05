Motorista ignora pare e provoca acidente no São Joaquim

Um acidente no fim da tarde desta quinta-feira, 22, deixou dois carros danificados após uma motorista não respeitar o pare do cruzamento das ruas Antônio Tótoli com a Antônio Torres Penedo, no bairro São Joaquim, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a motorista que seguia na Antônio Tótoli, não parou no cruzamento e bateu em um carro de aplicativo que estava na preferencial.

Com a batida, os carros ficaram danificados e a motorista que causou o acidente, sofreu algumas escoriações, mas não precisou ser socorrida.