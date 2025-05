Grupo Santa Casa inaugura 10 novos leitos de UTI em Franca

Com um investimento de R$ 2,5 milhões, o Grupo Santa Casa de Franca, a partir de 23 maio de 2025, implanta mais 10 novos leitos de UTI, ação que vai ampliar o atendimento a pacientes do SUS em um momento de alta demanda e falta de leitos de UTI na rede pública de saúde. A manutenção da estrutura será custeada pelo Governo do Estado de São Paulo, que ciente da crise de falta de leitos, se mobiliza para contratar este serviço.

As novas unidades de terapia intensiva contam com equipamentos de última geração, incluindo ventiladores pulmonares, marcapassos cardíacos externos, cardioversores desfibriladores, camas hospitalares elétricas, centrais de monitorização com monitores multiparâmetro, entre outros dispositivos fundamentais para o tratamento de casos complexos.

A expansão desses leitos de UTI é crucial para ampliar o número de internações que exigem tratamento intensivo. Essa medida diminuirá o tempo de espera e responderá à demanda aguda da rede no outono/inverno, quando há um pico de doenças respiratórias – intensificado pelo baixo índice de vacinação – e outras condições que demandam leitos de terapia intensiva.

Para garantir a qualidade do atendimento, o Grupo Santa Casa de Franca está se mobilizando para a contratação de médicos e profissionais de enfermagem.

O presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, ressalta: “A inauguração dos leitos representa um avanço significativo para suprir boa parte da demanda por vagas na rede de assistência de saúde pública; nosso compromisso é oferecer atendimento de qualidade, proporcionando aos pacientes um tratamento rápido e eficaz. Sabemos que cada minuto faz a diferença; e quando falamos de quadros clínicos que necessitam de tratamento intensivo, essa estrutura renovada nos permitirá salvar ainda mais vidas”, afirmou.

Com a ampliação, o Grupo Santa Casa de Franca mantém firme sua posição de referência em atendimento de alta complexidade para 22 municípios, promovendo um atendimento rápido, eficiente e humanizado para pacientes que necessitam desses cuidados.

Sobre o Grupo Santa Casa de Franca

O Grupo Santa Casa de Franca, referência regional de urgência e emergência em média e alta complexidade, envolve três unidades hospitalares: Hospital Geral, Hospital do Câncer (Unidade Oncológica), Hospital do Coração (Unidade Coronariana), além de um Centro de Reabilitação com atendimento multidisciplinar.

A entidade também atua como OSS (Organização Social de Saúde) e administra os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) das cidades de Franca, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim, São Carlos e Ribeirão Preto.

Sendo a única instituição de referência terciária do SUS em toda a região, atende a 22 municípios do DRS-VIII (Departamento Regional de Saúde), incluindo Franca - o que abrange uma população estimada em mais de 700 mil habitantes.