Carreta tomba e derruba carga de bebidas em rodovia da região

Um acidente envolvendo uma carreta carregada de bebidas foi registrado na noite desta quinta-feira, 22, na rodovia Anhanguera SP-330, na altura do km 401,9 da pista sentido norte, no município de Guará.

De acordo com informações do CCI (Centro de Controle de Informações) da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o veículo, um caminhão modelo FH 440, seguia pela faixa 2 de rolamento quando, por razões que ainda estão sendo apuradas, saiu da pista, tombou no acostamento e ficou imobilizado na faixa lateral.

O impacto do tombamento causou a queda de aproximadamente 60% da carga, que se espalhou pela lateral da rodovia. A carreta estava completamente carregada com bebidas.