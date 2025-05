Animais na pista causam acidente grave na rodovia em Miguelópolis

O condutor da van, apesar da colisão, saiu ileso, graças ao porte do veículo e ao acionamento imediato dos airbags, que evitaram consequências mais graves. Já os dois animais atingidos morreram na hora, com o forte impacto.

Um grave acidente foi registrado na rodovia Paulo Borges de Oliveira, na madrugada desta sexta-feira, 23, entre Miguelópolis e Guaíra . Um motorista de Ituverava , que seguia sentido Guaíra para realizar entregas, colidiu violentamente com dois cavalos soltos na pista, próximo ao trevo da Etec (Escola Técnica). Um terceiro animal conseguiu escapar antes do impacto.

Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estiveram no local para orientar o tráfego, que precisou ser interrompido por um período. A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada. O veículo envolvido no acidente tinha seguro, e o motorista dispensou atendimento médico.