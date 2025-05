PM prende traficante que escondia drogas na motocicleta em Franca

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento tático quando avistaram o suspeito trafegando pela avenida Sidney Romeu de Andrade. Os policiais já tinham informações sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas na cidade e deram ordem de parada.

Na sequência, os policiais foram até a residência do suspeito, no bairro Jardim do Éden, onde encontraram mais 78 gramas de maconha e outra balança de precisão. Aos policiais, o homem confessou que estava a caminho para realizar uma entrega no momento da abordagem.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta usada para esconder e transportar a droga, além dos entorpecentes e do celular, foram apreendidos.