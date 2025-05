Cerca de 28 mil ainda não fizeram a declaração do IR em Franca

Faltando poucos dias para o fim do prazo de entrega do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025, Franca já registrou o envio de 45.191 declarações, segundo dados atualizados pela Receita Federal. A expectativa é que cerca de 73 mil contribuintes da cidade realizem a entrega até as 23h59 do dia 31 de maio, quando o período se encerra oficialmente. São, portanto, 28 mil francanos que ainda devem prestar contas ao Leão.

A entrega das declarações teve início em 17 de março, e o programa gerador está disponível para download desde o dia 13 do mesmo mês. A Receita Federal alerta para a importância de enviar os dados dentro do prazo legal, tanto para evitar a incidência de multas quanto para garantir prioridade no recebimento da restituição, caso haja valores a devolver.

Devem declarar o IR neste ano os contribuintes que, em 2024, tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 ou receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Por outro lado, quem recebeu até dois salários mínimos mensais no ano passado está dispensado da obrigação, desde que não se enquadre em outros critérios que exigem a entrega da declaração.