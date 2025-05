Idosas ganham dia de beleza em lar de Franca

As alunas colocaram em prática o que aprenderam durante a capacitação e ofereceram cortes, escovas e cuidados com os cabelos para as moradoras do lar. A ação teve como objetivo promover bem-estar e elevar a autoestima das idosas.

Um grupo de idosas do Lar de Ofélia, em Franca , ganhou um visual novo nessa quinta-feira, 22, durante uma ação solidária promovida pelo Fundo Social de Solidariedade (Fussol). A atividade marcou o encerramento do curso profissionalizante gratuito de Corte e Escova oferecido pela entidade.

A aluna Lídia Santana, de 28 anos, participou da ação e celebrou a oportunidade de aprender uma nova profissão.

“Conquistei minha independência financeira com os cursos do Fussol. Agora estou aqui, podendo proporcionar um dia de beleza para as senhoras do Lar de Ofélia. Isso não tem preço”, disse.

De acordo com Carina Mariano, monitora do curso, a proposta do Fussol é incentivar os alunos a retribuírem para a comunidade. “Ao final de cada curso, promovemos ações sociais para que eles apliquem os conhecimentos adquiridos. É uma forma de praticar e, ao mesmo tempo, fazer o bem”, explicou.