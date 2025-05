Helinho enaltece partida decisiva: 'série realmente difícil'

O técnico Helinho Garcia analisou a campanha do Sesi Franca Basquete contra o Pinheiros nos playoffs do NBB (Novo Basquete Brasil). A série foi a mais equilibrada das quartas de final da competição, decidida apenas no quinto e decisivo confronto. Nas outras séries, o Flamengo, adversário dos francanos nas semifinais, eliminou o Corinthians por 3 a 1, enquanto Minas e Bauru "varreram" Vasco e São Paulo, respectivamente, por 3 a 0.

O comandante francano comemora a classificação sobre o Pinheiro (83 a 58), nesta quarta-feira, 21. “Foi uma série realmente difícil, onde muitas variações aconteceram. As duas equipes precisaram trabalhar a parte mental, a resiliência, devido aos jogos equilibrados, ganhando em quadras do adversário. Mas o que me deixa feliz e confiante é a forma, a disciplina com que a equipe trabalhou neste último jogo, como devíamos atacar e, acima de tudo, como devíamos defender para conquistar a classificação”, disse Helinho.

O treinador acredita que a equipe amadureceu a cada jogo e espera muita determinação contra o Flamengo nas semifinais. “São duas equipes de ótimo nível técnico. Sabemos do crescimento que experimentamos ao longo do campeonato e, acima de tudo, ao longo deste playoff. É com essa confiança e determinação que entramos na série contra o Flamengo.”