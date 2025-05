Cristais celebra Santa Rita com missa, procissão e quermesse

"Santa Rita foi uma mulher simples, que enfrentou um matrimônio difícil e venceu com o auxílio da graça de Deus. Ela resplandece a luz da santidade, que é de Deus. Tantas dores e sofrimentos ela experimentou, que seu corpo carregou um estigma. Ela nos ensina que também podemos abraçar nossas cruzes e confiar no projeto de amor de Deus para cada um de nós", afirmou o padre.

Além das tradicionais celebrações religiosas, neste ano, a comunidade viverá um momento especial: a primeira quermesse em homenagem à santa. A ideia surgiu a partir do pedido dos próprios fiéis, como explica o padre Wallace.

"Quando cheguei à paróquia, conhecendo o povo e acompanhando a devoção tão bela e forte, recebi muitos pedidos para se festejar Santa Rita com momentos de confraternização que reunissem as famílias. Assim, lançamos o desafio para as lideranças paroquiais que abraçaram com muito empenho e carinho", diz.

A festa também tem emocionado com a participação das “Ritinhas”, meninas vestidas como a santa, em um gesto espontâneo de fé que nasceu no coração das famílias. Segundo o pároco, elas são um verdadeiro presente para a comunidade.