Larissa morreu envenenada sem conseguir pedir ajuda

O promotor Marcos Túlio Nicolino, que acompanha o caso, revelou à imprensa de Ribeirão que a última atividade registrada no celular de Larissa foi por volta das 23h do dia 21 de março. Depois desse horário, não há qualquer registro de chamadas, mensagens enviadas ou recebidas.

Larissa foi encontrada morta na manhã seguinte, por volta das 10h, no banheiro do apartamento onde vivia com o marido, o médico Luiz Antonio Garnica, que foi quem localizou o corpo. Segundo o laudo necroscópico, a morte teria ocorrido aproximadamente às 5h da manhã do dia 22 de março.

A análise dos celulares de Larissa, do marido e da sogra, Elizabete Arrabaça, poderá ajudar a esclarecer o que de fato ocorreu nas horas que antecederam a morte. Ambos estão presos temporariamente sob suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com a investigação, Elizabete foi a última pessoa a estar com Larissa com vida. Ela permaneceu no apartamento entre as 21h e 0h50, segundo o registro de entrada e saída do prédio, apresentado pelo síndico.