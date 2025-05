Câmara de Cristais aprova nova CP contra prefeito Elson Gomes

A Câmara Municipal de Cristais Paulista aprovou a abertura de uma Comissão Processante contra o prefeito Elson Gomes (MDB), durante sessão extraordinária nessa quarta-feira, 21. A votação ficou 6 a 3 a favor da investigação contra o prefeito.

A denúncia feita por Tamara Raiz, ex-secretária de Educação e professora do município, é referente a possíveis irregularidades envolvendo recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), com a administração transferindo verba da pasta para o caixa da Prefeitura, o que não é permitido por lei federal.

A Câmara já havia discutido a abertura de uma CP sobre o mesmo assunto contra Elson em março deste ano, mas a denúncia foi rejeitada pelo próprio Legislativo. Desta vez, a denúncia abrange outros pontos, entre eles pagamentos de FGTS, valores e datas, que não conferem. O novo documento mantém os questionamentos sobre as transferências de verbas no período de agosto de 2023 a dezembro de 2024, movimentando um montante de R$ 3,6 milhões.