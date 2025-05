Após piora, Miguel, de 4 anos, precisa de novas doações de sangue

Um menino de 4 anos, Miguel Guirra de Jesus Justino, está acometido da leucemia de Burkitt e precisa de doação de sangue. Mas o procedimento é diferente, e tem que ser realizado em Ribeirão Preto.

Com a doença diagnosticada no final de abril, Miguel está internado na Santa Casa de Franca e já havia precisado de doações de sangue, dos tipos O+, O-, B+ e B-. Mas, nos últimos dias, após sessões de quimioterapia e medicações, o menino teve uma piora em seu caso, segundo a irmã Brenda Guirra.

“Ele não está bem. Esse final de semana ficou na UTI, está com mucosite devido à quimioterapia e com a imunidade muito baixa. As plaquetas também (estão baixas)”, contou.