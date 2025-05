Bebê de 18 dias é resgatado de helicóptero pelos Bombeiros

Um bebê de apenas 18 dias de vida precisou ser transferido com urgência de Sacramento (MG) para Uberaba (MG) na manhã dessa terça-feira, 20, devido a sérios problemas respiratórios.

O resgate mobilizou o helicóptero Arcanjo 12, do BOA (Batalhão de Operações Aéreas) do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, após avaliação médica indicar a necessidade de transporte rápido para uma unidade com suporte neonatal avançado.

De acordo com os bombeiros, o bebê vinha apresentando dificuldades respiratórias desde o nascimento e necessitava de um hospital com estrutura especializada em atendimento neonatal, disponível em Uberaba.