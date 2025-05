Últimos ingressos para o show do Dino no dia 31 de maio em Franca

Faltando poucos dias para o show “Dino Back To The 80s”, a expectativa só cresce em Franca. Marcado para o dia 31 de maio no Villa Eventos, o espetáculo tem atraído a atenção do público — 90% dos ingressos já foram vendidos, indicando mais uma noite de casa cheia para o cantor que vem conquistando o Brasil com seu projeto retrô. Dino Fonseca retorna a Franca pelo segundo ano consecutivo.

O show traz ao palco um repertório recheado de clássicos internacionais que marcaram gerações, com músicas de ABBA, Elvis Presley, Bon Jovi, Stevie Wonder, entre outros ícones das décadas de 70 e 80. A proposta é reviver a atmosfera das pistas de dança da época, com performances vibrantes, figurinos temáticos, dançarinos e uma produção visual envolvente.

Em ascensão, Dino Fonseca se destaca pela presença de palco, carisma e pela forma como interpreta grandes sucessos que atravessam gerações. Com a agenda fechada para apresentações em várias cidades brasileiras, o artista retorna a Franca com uma estrutura ainda mais elaborada.

Setores e estrutura

O evento contará com diferentes opções de setores. As mesas estarão disponíveis nos setores Diamante, Ouro e Prata — todas com serviço de open bar, que inclui cerveja, whisky 12 anos, gin, vodka, tônica, refrigerante, suco e água. Para quem prefere curtir o show em pé, haverá também a Área Show, com ingressos individuais (sem open bar).

Toda a estrutura foi planejada para oferecer conforto e segurança ao público, com praça de alimentação, banheiros modernos, acessibilidade e equipe especializada para garantir a melhor experiência durante a noite.

Onde comprar

Os últimos ingressos e mesas podem ser adquiridos pelo site BaladaApp e no ponto físico Sensation Ingressos, em até 3x sem juros. Reservas e mais informações pelo telefone (37) 99869-2595.