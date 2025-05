Menino com risco de cegueira precisa de ajuda para cirurgia

Francislene Soares, de 35 anos, auxiliar de limpeza, é mãe solo e moradora de Franca, vive um drama ao lado do filho Breno Henrique, de apenas 12 anos. Após anos de dificuldade para enxergar e consultas inconclusivas, Breno foi diagnosticado com ceratocone - uma doença degenerativa dos olhos que, se não tratada a tempo, pode levar à cegueira.

Segundo Francislene, os primeiros sinais do problema surgiram ainda nos primeiros anos escolares. Apesar do esforço do menino para enxergar corretamente, exames oftalmológicos anteriores indicavam que ele não precisava de óculos. "Até uma professora me chamou para dizer que ele tinha dificuldade em sala de aula", contou a mãe.

A situação começou a mudar quando exames feitos na própria escola indicaram que Breno, sim, precisava de correção visual. Desde então, ele passou a usar óculos e realizar trocas regulares, mas a dificuldade persistia. Recentemente, uma nova consulta revelou o diagnóstico de ceratocone em estágio avançado, exigindo exames complementares e cirurgia urgente.