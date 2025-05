Franca Basquete elimina o Pinheiros; semifinal contra o Flamengo

O Sesi Franca Basquete venceu o Pinheiros por 83 a 58 na noite desta quarta-feira, 21, no ginásio "Pedrocão", pelo quinto e decisivo jogo das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Com a vitória, o time se classificou para a semifinal e eliminou a equipe da capital paulista. A sério terminou 3 a 2.

Agora, o time comandado por Helinho Garcia enfrentará o Flamengo nas semifinais da competição nacional. O time carioca tem a vantagem de jogar três jogos em casa por ter feito melhor campanha que a equipe paulista na fase regular. A série melhor de cinco confrontos começa neste sábado, 24, às 17h, no Pedrocão.

O jogo

O Pinheiros abriu o placar com uma bola de três pontos de Djalo. Em seguida, Franca respondeu com o ala Didi, que anotou duas bolas de três pontos, colocando a equipe na liderança do placar e vencendo o primeiro período por 18 a 12.