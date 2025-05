Motociclista de 26 anos sofre múltiplas fraturas em acidente

Um grave acidente no início da noite dessa terça-feira, 20, deixou uma jovem motociclista de 26 anos gravemente ferida em um movimentado cruzamento da região central de Franca.

A colisão aconteceu no encontro das ruas Couto Magalhães e General Osório, quando, segundo informações colhidas no local, um veículo Fiat Toro, que seguia pela Couto Magalhães, atravessou a via e atingiu a moto em cheio. O condutor alegou não ter visto a motociclista por conta de um ponto cego no momento da conversão.

Com o impacto violento, a jovem foi arremessada ao solo. Ela sofreu fratura na bacia, além de quebras nos braços e nas pernas, e apresentava várias escoriações pelo corpo. A motocicleta ficou completamente destruída.