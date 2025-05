Sesi Franca e Pinheiros decidem vaga à semi do NBB nesta noite

Para o duelo final, a equipe francana espera brecar o norte-americano David Sloan, destaque do Pinheiros neste playoff, com 28 pontos na última partida e 23 no jogo 3. Já o Franca registrou cestinhas diferentes na série, sendo: Georginho, com 30 pontos, no primeiro jogo; David Jackson, com 22 pontos, no segundo duelo; Didi, com 24, no terceiro confronto; e Lucas Dias, com 13, na última partida.

'Equipe focada'

Helinho Garcia diz que a equipe está preparada para buscar a vaga nas semifinais da competição nacional. “A equipe está bastante motivada, focada para que a gente possa vencer a partida, mas para vencer nós precisamos colocar pontos importantes dentro do nosso jogo, ajustar detalhes para garantir a vaga nas semifinais”.

O ala/pivô Lucas Dias, capitão da equipe, acredita no fator casa para garantir a classificação. “A gente sabe o quanto é importante o apoio da torcida e é ter cabeça boa. Sabemos o tanto que a gente lutou a temporada toda para estar nesse momento, decidir em casa. O Pinheiros é uma grande equipe, mas estamos preparados”.