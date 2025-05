Polícia identifica corpo carbonizado durante incêndio em Franca

Everton Antônio Vilioni, de 53 anos, morreu carbonizado após um incêndio atingir a residência onde morava, na noite dessa terça-feira, 20, na rua Maranhão, no bairro Santo Agostinho, em Franca. A vítima foi encontrada no quarto da edícula localizada nos fundos do imóvel, após o fogo se alastrar rapidamente.

De acordo com informações da Polícia Militar, a residência era habitada por duas pessoas. A testemunha, um amigo da vítima, que dividia a casa com Everton, relatou que estava na cozinha preparando comida quando a válvula do botijão de gás começou a pegar fogo. As chamas se espalharam de forma rápida e descontrolada, tornando impossível o acesso ao quarto onde Everton estava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, iniciando o combate às chamas. Mesmo após controlar o fogo, os bombeiros encontraram dificuldades para localizar o corpo devido à intensa fumaça. Após buscas, Everton foi encontrado carbonizado no quarto da edícula, sem chance de resgate.