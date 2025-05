Campeonato Municipal de Futebol começa em julho em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca divulgou a programação oficial do Campeonato Municipal de Futebol 2025, que contará com cinco categorias: Séries A, B e C, Veterano 40+ e Sub-20. O início está marcado para julho e a competição promete movimentar os campos dos bairros da cidade ao longo do segundo semestre.

Segundo a organização, 65 clubes confirmaram participação, totalizando 92 equipes inscritas, alguns clubes disputarão mais de uma categoria. A expectativa é reunir até 2.300 atletas, considerando que cada time pode inscrever até 25 jogadores.

Antes do início dos jogos, cada categoria terá um Congresso Técnico, em que serão apresentados e definidos os regulamentos específicos e os formatos de disputa.