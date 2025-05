Campanha do Agasalho tem 63 pontos de arrecadação em Franca

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca continua recebendo doações para a Campanha do Agasalho 2025, que conta com 63 postos de arrecadação distribuídos por todas as regiões da cidade. A ação segue até o dia 31 de julho, com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”.

A população pode doar cobertores novos ou usados, além de roupas e calçados em bom estado. As caixas de coleta estão disponíveis em escolas municipais, supermercados, empresas, lojas, farmácias, postos de combustíveis e unidades da Polícia Militar.

A presidente do Fussol, Cynthia Milhim Ferreira, reforçou o apelo à população. “É importante que as pessoas separem roupas, agasalhos e cobertores que não utilizam mais e que possam ser utilizados por outras pessoas. Basta levá-los até um dos postos de arrecadação”, disse.