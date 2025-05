Casa pega fogo em Franca e corpo é encontrado carbonizado

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na rua Maranhão, no bairro Santo Agostinho, em Franca, na noite desta terça-feira, 20. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas, que consumiram completamente o imóvel.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um corpo carbonizado foi encontrado no interior da casa. A vítima ainda não foi identificada, e não há informações sobre a causa do incêndio até o momento.

A rua foi isolada pela corporação, que aguarda a chegada da perícia técnica para iniciar os trabalhos de investigação. Os bombeiros continuam no local realizando o rescaldo e evitando que o fogo se alastre para residências vizinhas.