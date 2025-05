MP investiga esquema de 'rachadinha' na prefeitura de Ibiraci

O prefeito de Ibiraci (MG), Paulo César de Oliveira (PL), conhecido como César da Estância, é acusado de liderar um suposto esquema de “rachadinha” na prefeitura. A denúncia, que está sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais, foi obtida com exclusividade pelo portal GCN/Rede Sampi.

De acordo com a denúncia, César teria nomeado parentes em cargos da prefeitura. Um dos casos citados é o do sobrinho Danilo Fernando, atual secretário de Cultura - filho de um dos irmãos do prefeito.

De acordo com os documentos, o prefeito César teria instruído Danilo, por mensagens de WhatsApp, a repassar parte do seu salário para a mãe dele, Maria. Inicialmente, esse valor iria para o diretor de Cultura, Antônio Jorge Alves de Souza, o Tony Hill, mas o repasse já teria sido previamente combinado entre Tony e César. Muito conhecido em Franca, Tony Hill é radialista e foi vereador na legislatura de 2017 a 2020.

Veja o diálogo entre o prefeito e o sobrinho, encaminhado ao MP: